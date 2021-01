Lutto: la scomparsa del padre del sindaco Giovannetti, il cordoglio di giunta e consiglio comunale.

I funerali si terranno sabato 30 alle 16.00 al Duomo di San Martino

“A nome della giunta e del consiglio comunale le più sincere condoglianze al nostro sindaco e a tutta la sua famiglia”: così il presidente del consiglio, Paola Brizzolari a nome di tutta l’amministrazione all’indomani della scomparsa di Adriano Giovannetti, padre del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. “Ti siamo vicini e condividiamo con te, e tutta la tua famiglia, i tuoi fratelli e le tue sorelle, il dolore, lo smarrimento e la durezza di questo momento. Con Adriano se ne va anche un pezzo di storia della nostra comunità e della nostra città. Il diluvio di condoglianze arrivate in queste ore dimostrano chiaramente il legame tra Adriano e la sua città. Il suo ricordo continuerà a vivere in tutti coloro che lo hanno amato, conosciuto ed apprezzato come padre, uomo e cittadino. Un forte abbraccio ed un sincero cordoglio”. I funerali si terranno sabato 30 gennaio alle ore 16.00 al Duomo di San Martino.