LUTTO IN VALLE DEL SERCHIO PER LA MORTE DEL PICCOLO MARTINO

Il piccolo Martino, che viveva con i genitori a Valdottavo, frazione del comune di Borgo a Mozzano,

è morto all’Opa di Massa, dove ieri (12 dicembre) era stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso,

dopo essersi sentito male mentre era in braccio alla mamma.

I medici del reparto specializzato in problemi cardiaci e cardiovascolari hanno tentato di tutto per salvarlo, ma il piccolo cuore non ce l’h

a fatta: Martino non aveva ancora due mesi.