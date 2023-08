Lutto in citta’ per la morte di Guido Pellegrini

“Le parole non possono esprimere in nessun modo quanto questa perdita sia così dolorosa per il teatro e per la città di Lucca – dichiara l’Amministratore Unico del Teatro del Giglio Giorgio Lazzarini -; ci stringiamo in modo particolare alla cara Antonella. “

Anche Fulvio Spatarella – Direttore Generale del Teatro e Segretario Generale del Comune di Lucca – esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Guido Pellegrini. Non sono mancate poi le condoglianze del sindaco Pardini: “Apprendo con grande dolore della scomparsa di Guido Pellegrini. Colonna portante dello staff del Teatro del Giglio, Guido ha portato la sua grande professionalità sui palchi di tutta Italia e lasciato nel nostro teatro una squadra di tecnici d’eccellenza. Esprimo il mio più sentito cordoglio, porgo le condoglianze alla famiglia, agli amici e stringo in un abbraccio la compagna di Guido, Antonella Giannini – dirigente al Comune di Lucca.