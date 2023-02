Lutto in città per la morte di Gabriella Moruzzi ex Difensore Civico della Provincia e madre di Francesco Raspini

Lutto in città per la morte di Gabriella Moruzzi ex Difensore Civico della Provincia e madre di Francesco Raspini Vasta eco e cordoglio a Lucca, alla notizia della scomparsa di Gabriella Moruzzi, già Difensore Civico della Provincia, moglie del Notaio Gaetano Raspini e madre di Francesco, attualmente capogruppo in Consiglio Comunale per il PD e candidato alla carica di Sindaco nell’ultima tornata elettorale. Anche il Sindaco di Lucca Mario Pardini, in un comunicato, ha espresso il dolore suo e dell’Amministrazione Comunale: “Ho appreso della morte di Gabriella Moruzzi, madre del consigliere Francesco Raspini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale. A nome mio della Giunta e dell’Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio per questa grave perdita così prematura. Porgo al consigliere Francesco Raspini, ai suoi fratelli e parenti e a Gaetano Raspini, marito di Gabriella Moruzzi, i sensi delle più sentite condoglianze”. Gabriella Moruzzi lascia il marito Gaetano Raspini e tre figli, Francesco, Benedetta e Stefano. A loro le condoglianze della Redazione di Verde Azzurro Notizie e del Direttore Daniele Vanni