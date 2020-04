Lutto a Vittoria Apuana – Ci ha lasciati Marcello Sacchelli, vittima del virus Covid-19

Un altro lutto nel comune di Forte dei Marmi, in località Vittoria Apuana. Si tratta di Marcello Sacchelli, 81 anni.

Marcello era stato ricoverato circa due settimane fa, all’Ospedale Versilia, era risultato positivo al Covid-19 e non ce l’ha fatta. Era un muratore in pensione. Conosciuto, in paese, come Tredicino, in quanto il 13° dei suoi fratelli, era sempre sorridente e disponibile con tutti. La figlia Monica lo ricorda come un padre e marito devoto e premuroso. Da quando era in pensione si dedicava all’orto e gli piaceva donare i frutti del suo lavoro a parenti ed amici.