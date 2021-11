Lutto a Seravezza per la scomparsa di Anna Giannini, sorella dello scrittore Sirio Giannini e depositaria della sua biblioteca privata.

Il Comune di Seravezza, la Biblioteca Sirio Giannini, il Centro Studi Sirio Giannini, il Circolo Culturale Sirio Giannini e la Proloco di Seravezza, partecipano al lutto dei familiari per la morte di Anna Giannini in Torlai, sorella dello scrittore seravezzino Sirio Giannini (1925-1960).

Anna, nata nel 1929 e morta il 16 novembre, è stata depositaria e custode della interessante biblioteca privata dello scrittore, vincitore nel 1956 dei prestigiosi premi Hemingway e Firenze fra gli altri. Insieme al padre Gino, finché questi è stato in vita, e con il sostegno del marito Cesare, tanto si è prodigata per diffondere la conoscenza della figura di Sirio Giannini.

Con grande cura ha conservato materiali e documenti dell’amato fratello, per trasmetterne la memoria, specie ai giovani che accoglieva sempre con gioia. Anna Giannini era una persona mite, pronta a sostenere gli studiosi interessati a lavorare sulle opere del fratello scrittore. La comunità di Seravezza perde una persona semplice e sensibile alla cultura che rispettava profondamente.

I funerali si svolgeranno domani (giovedì 18 novembre) alle ore 15 presso la chiesa della Misericordia di Seravezza.