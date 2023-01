Lutto a Seravezza, muore Marino Iacopi per complicazioni sopraggiunte a seguito di intervento chirurgico

Marino Iacopi si era ricoverato a Cisanello per effettuare un intervento al rene, l’esito sembrava buono ma poi la situazione è precipitata, poco dopo il trasferimento all’Ospedale Versilia.

Una città in lutto, Seravezza. Marino Iacopi non solo era un ex commerciante che aveva portato avanti l’attività di famiglia, un bar trattoria all’inizio di via Roma, poco prima della piazza Carducci, ma era stato un riferimento per tutti, chi non ricorda le merende con le sue squisite focaccine o l’impegno, in prima persona, nel Carnevale dei Piccoli e anche dopo essere andato in pensione e aver lasciato l’attività, non poteva stare lontano dai luoghi che avevano scandito la sua vita, così lo trovavi alle panchine, con gli amici di sempre, o in edicola a commentare le notizie quotidiane.

Marino lascia la moglie, Loretta, i figli Lorenzo e Nico, le nuore Lisa e Barbara e i nipoti.

La salma è esposta nella Cappellina della Misericordia di Seravezza, da dove domani, 4 gennaio, alle ore 14.15, muoverà in macchina verso il Duomo dove verrà celebrata la Santa Messa alle ore 14.30.