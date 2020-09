Lutto a Seravezza – Ci ha lasciato la storica fisioterapista dell’Ospedale Campana

Lutto a Seravezza – Ci ha lasciato la storica fisioterapista dell’Ospedale Campana

Colpita da grave malattia, se n’è andata Cesira Novani, seravezzina doc, conosciuta da tutti per essere stata, per molti anni, la prima e la sola terapista della riabilitazione prima dell’Ospedale Campana di Seravezza, poi di Pietrasanta e del Tabarracci di Viareggio. Cesira ha iniziato a lavorare all’Ospedale Campana dopo aver frequentato con successo la Scuola di Calambrone ed essersi specializzata sulla riabilitazione dei bambini.

A Seravezza era un vero e proprio punto di riferimento, ai tempi del Primario Everardo Mannini prima e del Prof. Battaglia poi.

Ha vissuto quella realtà sanitaria di quando ancora medici e infermieri, e in generale tutto il personale ospedaliero, conoscevano per nome i pazienti che accedevano alla struttura territoriale. Il suo inizio carriera come dipendente statale, però, non cominciò subito in ospedale, Cesira, infatti, per qualche anno, aveva insegnato nelle scuole primarie dell’Alta Versilia, soprattutto nel paese di Cerreta, quando ancora si raggiungeva a piedi.

Era una persona buona, umile, che metteva le proprie esigenze sempre dopo quelle di coloro che chiedevano il suo aiuto, non si risparmiava mai. In molti la ricordano con affetto, soprattutto gli ex colleghi.

I familiari desiderano ringraziare di vero cuore gli operatori della ASL, che si occupano delle cure palliative, per la sensibilità e la professionalità dimostrata, in particolare il Dott. D’Alessandro, Barbara e Mariangela, il medico di base, la Dott.ssa Ulivi, e le persone che sono state vicine a Cesira in questo ultimo periodo, Doria, Morena, Licia e le amiche, tutte.

Le figlie:

“Non so ancora come riusciremo a svegliarci domani, pensando di non aprire la tua porta per darti il buongiorno e controllare che vada tutto bene. Non ci capacitiamo adesso, solo un silenzioso frastuono interiore, mille emozioni che si rincorrono cercando dii avere il sopravvento. Mamma mia, fino a che punto mi costerà la tua assenza! Eri il pilastro della famiglia, un grande esempio, donna infaticabile: hai allevato tre figli lavorando, spesso a ritmi frenetici, non facendoci mai mancare un piatto cucinato con amore e dedizione, alla sera.

Ci siamo sempre chieste, da grandi, come facevi a fare tutto. Promettemmo a nostro padre, negli suoi ultimi giorni di vita, che Ci saremmo prese estrema cura di te, e l’abbiamo fatto in ogni modo che conoscevamo.

Un pensiero, una parola, un gesto d’affetto dopo una discussione, un fiore, il tuo profumo preferito, un viaggio che non avevi mai potuto fare e altri mille modi che ora non riesciamo a ricordare. Non abbiamo mai avuto abbastanza coraggio per staccarci troppo da te, forse perché già avevam dovuto rinunciare a nostro padre, da giovani,, e anche quando siamo diventate madri amavamo sentirci ancora figlie, non sapevamo rinunciare a quella rassicurante sensazione di appartenere a qualcuno che solo una mamma, fino all’ultimo dei suoi respiri, sa farti provare. Quella che quando ti viene a mancare ti fa sentire, ad un tratto, solo al mondo, ogni felicità non sarà mai piu’ appagante come prima perché la tristezza della tua perdita, resta saldamente ancorata al cuore e alla mente e non c’è modo di farla scomparire.

Tutti in certe occasioni ci chiedono di essere forti e coraggiosi, ma dentro di te sai bene che non lo sarai mai abbastanza per affrontare la perdita di un genitore. E’ quasi come vivere in una splendida casa, con tutti i confort, ma alla quale, malauguratamente, manca una parete. La casa può essere bella e accogliente quanto si vuole, ma entreranno sempre freddo e gelo e nessuno potrà mai impedirlo.

Abbiamo deciso di soffrire silenziosamente, mentre piangevamo la morte di nostro fratello al tuo fianco, certa che un tale dolore ti avrebbe annientata. Abbiamo fatto tutto per te, Mamma cara.

Se c’è una cosa che ci rende felici, anche in questo terribile momento, è quella di averti sempre manifestato i nostri sentimenti, di aver trascorso la vita al tuo fianco, soprattutto gli ultimi mesi di vita, cercando di trovare il bello anche nell’isolamento che ci aveva costretto a casa, siamo infinitamente grate persino della fuga fatta subito dopo, anche se per pochi giorni, e non sembrava vero di vederti sorridere di gioia.

Adesso ci dobbiamo salutare, Mamma, spero tu possa trovare quella pace e la serenità che la vita non ti ha mai voluto concedere troppo a lungo e intanto aspettamc, aspettaci esattamente come facevi ogni volta che rientravamo piu’ tardi del previsto”.

Ti amiamo di un amore immenso, Mamma.