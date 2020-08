Lutto a Seravezza – Ci ha lasciati la maestra Ilva Angelini

Ci ha lasciati, stamattina, la maestra Ilva Angelini, classe 1928.

Con lei perdiamo una preziosa testimone di memorie e tradizioni popolari raccolte, almeno in parte, in due libri usciti a distanza di pochi anni l’uno dall’altro: “..Ma la mia valle è ancora verde” e “Alla ricerca del folclore versiliese”.

Ilva fa parte di quella generazione di insegnanti che ha lasciato una traccia indelebile nel mondo della scuola del dopoguerra. Ha fatto scuola a Seravezza, Arni, Azzano, Giustagnana, Taranto ed era sposata con Sergio Alessandrini, che fu Direttore Didattico alla Scuola Elementare E. Frediani, fino agli anni ‘90.

Era una maestra dalla mente brillante e tenace, una formidabile enigmista che non ha assolutamente interrotto il suo contributo quando fu l’ora di andare in pensione. Da quel momento focalizzò la sua passione sullo stretto e viscerale legame con il suo paese dal quale, per alcuni anni, si era anche dovuta separare per motivi di lavoro. L’ex sindaco di Seravezza, Lorenzo Alessandrini, la ricorda non solo come zia amorevole, ma anche come saggia e capace collega, che terminato il lavoro di insegnante ha saputo reinventarsi dedicando il suo tempo a mantenere vive le tradizioni popolari, le stesse che rappresentano una indispensabile finestra sul passato che mai dovrebbe chiudersi, quel faro illuminante sulla via delle nostre origini e della nostra provenienza.

Circa un paio di anni fa, durante la presentazione dell’ultimo libro scritto con Giulio Salvatori, ci fu anche il festeggiamento, a sorpresa, del suo 90esimo compleanno, presso la Sala Romeo Salvatori della Pro Loco di Seravezza. Lì ebbe davvero contezza di quanto fosse stato fondamentale il suo apporto e ciò che aveva rappresentato per l’intera comunità seravezzina: la sala era gremita, in molti erano intervenuti per condividere con lei i meravigliosi ricordi custoditi in quelle pagine.

La vogliamo ricordare con le parole che piu’ colgono l’essenza di ciò che aveva significato possedere l’anima forgiata dall’insegnamento ruvido e verace di quegli anni difficili.

“All´epoca, si arrivava a piedi nei paesi della montagna, attraverso i boschi, e quando mi fecero vedere la modesta stanzetta dove avrei fatto lezione, non appena giunta a Basati, mi indicarono le “stiampe” (così si chiama, in dialetto, la legna da ardere tagliata a pezzi) per accendere il fuoco del caminetto, se fosse stato troppo freddo per i bambini.”

La cara salma si trova esposta nella Chiesa della Misericordia di Seravezza, da dove giovedì 20, alle ore 16.00, muoverà il corteo funebre verso il Duomo.