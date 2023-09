L’uragano Daniel devasta la Libia, migliaia di morti: Meloni: “Pronti ad aiutare”

AGI – La città di Derna, in Libia orientale, è stata dichiarata “zona sinistrata” insieme a varie province della Cirenaica dopo che piogge torrenziali scatenate dalla tempesta ‘Daniel’ hanno causato catastrofiche inondazioni improvvise in tutta l’area: molti edifici residenziali sono stati distrutti, travolti dalle acque rilasciate dal crollo di due dighe, che non hanno retto all’impatto. È il più grave disastro nel Paese da 40 anni.

Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Muhammad Manfi, ha chiesto alla comunità internazionale di fornire aiuti umanitari ma il bilancio ufficiale ancora non è chiaro: il ministro della Salute libico nel governo incaricato dal parlamento di Tobruk Othman Abdel Jalil – in dichiarazioni ad Al Jazeera- ha parlato di circa duemila morti nella sola città di Derna; ma ha aggiunto che si temono migliaia di dispersi e che comunque è complicato mettere in campo i soccorsi nelle aree colpite dalle inondazioni.

In una conferenza stampa a Tripoli, il capo della squadra di emergenza del governo del governo di unità nazionale, Badreddine Toumi, ha confermato che le inondazioni causate dal crollo delle dighe hanno ucciso tra le 1.800 e le 1.900 persone. Più alto il bilancio preliminare della sala crisi della Mezzaluna Rossa, rilanciato dall’agenzia turca Anadolou, secondo cui sono morte 2.800 persone.

I video che circolano su Internet, ma che non sono verificati, sono impressionanti e mostrano i corpi di decine di vittime che giacciono per le strade e sui marciapiedi mentre altri vengono riesumati da sotto le macerie degli edifici allagati.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha appreso con dolore degli ingenti danni causati dall’uragano Daniel che ha colpito la parte est della Libia causando morte, feriti e distruzione”. Cosi’ la nota di Palazzo Chigi che prosegue dicendo: L’Italia esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e al popolo libico e ha attivato la Protezione civile per poter assistere nel migliore dei modi la Libia colpita da questa emergenza.

Croce Rossa: “10 mila dispersi”

Le inondazioni in Libia hanno causato un numero “enorme” di morti che potrebbe ammontare a migliaia e 10.000 dispersi: lo ha detto una fonte della Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna rossa (IFRC).

Il bilancio rimane incerto, ha precisato Tamer Ramadan, nel consueto briefing alla stampa delle Nazioni Unite a Ginevra. “Non abbiamo dati definitivi” sul numero dei morti al momento, ma “il numero dei dispersi è vicino a 10.000”. Ramadan si è augurato di essere in grado di dare informazioni più precise entro la giornata odierna.

Crollate due dighe a Derna

A Derna sono crollate due dighe liberando 33 milioni di metri cubi d’acqua, scrive il Libya Observer. Il consigliere comunale di Derna Ahmed Amdur ha chiesto un intervento internazionale “urgente” per “salvare la città”.

Il crollo delle aree residenziali e il crollo di edifici e infrastrutture pubbliche e private ha provocato la chiusura delle vie di comunicazione terrestri, e Amdur ha chiesto l’apertura di un corridoio marittimo per assistere i residenti.

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GNU) di Tripoli, Abdulhamid Dbeibah, ha promesso che lo Stato risarcirà tutte le persone colpite dalle inondazioni e ha decretato tre giorni di lutto per le vittime. Allo stesso tempo, ha annunciato l’invio a Derna di 50 ambulanze e di un team di 75 medici e infermieri, nonché di un convoglio per rafforzare gli ospedali rurali.

Il capo della General Services Company di Tripoli, Mohamed Ismail, ha dichiarato che sono stati inviati 53 camion e 10 macchine pesanti per sostenere gli sforzi di soccorso. La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha dichiarato in un comunicato di stare monitorando da vicino la situazione di emergenza e di essere “pronta a fornire supporto alle persone colpite”.

Chiuse scuole, negozi e campi petroliferi

La Banca centrale libica ha annunciato la creazione di un comitato di crisi per coprire le esigenze di liquidità del governo orientale, delle banche commerciali e dei cittadini delle aree colpite. Da parte sua, l’esecutivo parallelo, sostenuto dal parlamento e con sede a Bengasi, ha chiuso tutte le istituzioni pubbliche e le scuole – ad eccezione delle forze di sicurezza, del personale medico e dei professionisti essenziali – nella regione della Cirenaica che la sua amministrazione controlla.

Entrambe le autorità hanno adottato misure precauzionali come la chiusura di scuole e negozi, l’imposizione di un coprifuoco per impedire ai cittadini di lasciare le loro case e la chiusura dei principali campi petroliferi.

Nessun italiano risulta coinvolto

Dopo aver colpito la Grecia e la Turchia nei giorni scorsi, il ciclone Daniel è stato declassato a tempesta subtropicale il 9 settembre e si prevede che da lunedì si indebolisca nel Paese maghrebino mentre si dirige verso il vicino Egitto, secondo un rapporto del Centro meteorologico regionale arabo.

“Il governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico. Al momento, non ci risultano italiani coinvolti”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.