VALLE DEL SERCHIO – Sarebbe proprio un lupo quello trovato sulla provinciale Fondovalle all’altezza di Bolognana. Il corpo senza vita dell’animale è stato rinvenuto da un dipendente della Provincia che ha subito allertato i carabinieri.

I militari hanno prima esaminato il corpo per escludere che l’animale non fosse stato abbattuto da un colpo di arma da fuoco ed hanno quindi accertato che era stato investito sulla strada da un mezzo che evidentemente poi si è allontanato senza avvertire nessuno. Le immagini dettagliate del corpo sono state subito inviate ad un esperto. E la prima conclusione è che si tratti proprio di un lupo.

L’episodio conferma quello che in fondo già si sapeva, cioè che i lupi sono ormai tornati ad essere presenti in zone anche non troppo remote del nostro territorio. Alcune testimonianze riferiscono di almeno tre esemplari avvistati nella zona di Bolognana, sembra attirati lungo il fiume dalla presenza di numerosi cinghiali.

In Valle del Serchio ma anche nel Compitese e in altre zone della Lucchesìa negli ultimi tempi si sono verificati veri e propri assalti alle greggi di pecore, con danni ingenti per gli allevatori.

Nelle scorse settimane la Coldiretti Toscana ha lanciato un allarme: numerosi allevamenti sono a rischio chiusura, in particolare nella zona di Siena e Grosseto, proprio a causa delle sempre più frequenti incursioni di lupi o ibridi.

