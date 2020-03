L’Uomo Samargantico, del regista Luca Martinelli – Si fermano le riprese ad un passo dal traguardo, tutto riprenderà non appena terminata l’emergenza coronavirus

Con il messaggio che posto di seguito, il regista versiliese Luca Martinelli, attraverso la sua pagina social, ci informa che lo stop a causa del coronavirus è arrivato proprio ad un passo dalla fine delle riprese del film L’Uomo Samargantico. Non appena terminato questo periodo di stringenti misure, atte ad arginare la diffusione del virus, torneremo tutti alla normalità e, finalmente, potremmo godere, al cinema, di questo fantastico spettacolo.

“Ci siamo fermati come tutti, eravamo alle ultime due scene che verranno girate saremo in sicurezza. Volevo ringraziare gli attori coinvolti nel progetto per la loro disponibilità e in particolar modo di una grande professionista, Daniela Airoldi che da Bologna si tiene informata su tutto, ci segue e ci incoraggia.

La postproduzione del film è iniziata, finiremo di girare appena possibile e arriveremo al cinema nel migliore dei modi a noi possibile. Clara Mallegni sta lavorando all’organizzazione delle due scene esterne che avevamo previsto per questo mese ma che faremo poi.

Grazie e a presto”. #uomosamargantico #blackcatproductions #cinemaindipendente