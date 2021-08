L’Uomo Samargantico, del regista Luca Martinelli, selezionato al Villamare Festival di Salerno

Il film L’UOMO SAMARGANTICO, del regista Luca Martinelli, selezionato anche al “Villamare Festival Film&Friends” di Salerno, evento che dal 24 al 28 agosto, festeggerà i 20 anni con Sandra Milo, Sebastiano Somma, Gilles Rocca, Veronica Maya, Vincenzo Incenzo, Claudio Insegno e tanti altri.

Un’altra grande soddisfazione per il regista versiliese che abbiamo raggiunto al telefono – “Siamoo contenti che lunedi 23 agosto il film sarà proiettato a Villammare, in un cinema. I festival sono belli dal vivo, in presenza, coi red carpet e le persone che possono godere di audio e immagini cinematografiche. Però è anche vero che non tutti potranno essere a Villammare, però chi non ha visto il film al cinema può sempre recuperarlo su Chili. Da oggi potete trovarlo sulla popolare piattaforma di cinema in streaming. E’ possibile vederlo anche abbonandosi a Shinema, piattaforma dedicata al cinema indipendente e (per adesso solo negli Usa e nel Regno Unito) anche su Amazon Prime Video. Sempre su Amazon, c’è in vendita la colonna sonora del film, creata da Huntewolf, che comprende anche le canzoni dei Paperoga Quartet”.