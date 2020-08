L’uomo è un animale sociale.

I lunghi giorni trascorsi chiusi in casa ci hanno fatto male.



Me ne sto accorgendo durante le tappe di questa “strana” campagna elettorale.

C’è una voglia di “incontro” e di “scambio” che non ho mai visto prima. Non posso affermare che si tratti di rinnovata partecipazione “politica”, ma posso dire che è molto più chiaro a tutti che dobbiamo rimettere al centro le persone, che nella vita c’è bisogno dell’altro, che è difficile vivere senza sentirsi parte di una comunità.



MARIO PUPPA