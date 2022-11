L’UNITRE DI GALLICANO RIAPRIRÀ I BATTENTI.

Ci troverete come l’anno passato in biblioteca, nella Sala del Ciaf, supportati dal patrocinio del Comune di Gallicano, che ci ha accolti durante la pandemia, permettendoci una ripresa delle attività in presenza. Sono stati anni piuttosto tristi per tutti, ma questo gruppo formatesi 25 anni fa, per volontà del Circolo Culturale G. Tognotti, ha cercato di mantenere i contatti e di continuare sul web. Questa nuova forma ci ha tenuto attivi e uniti, tanto che anche dopo la fine delle chiusure, l’abbiamo mantenuta. Questo ha permesso anche a chi risiedeva all’estero e a chi non poteva partecipare per età e / o problemi di salute di continuare a seguire gli incontri.

È un modo di avvicinarsi alle persone che l’Unitre continuerà.