Non solo la raccolta di rifiuti e plastiche lungo gli alvei e gli argini, ma anche lotta attiva alle specie vegetali aliene ed infestanti.

Diventa sempre più partecipato ed importante il “sabato dell’ambiente” del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: l’iniziativa che, ogni ultimo sabato del mese, vede decine e decine di volontari impegnati a fianco dell’Ente consortile, su tantissimi corsi d’acqua del comprensorio di competenza, per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio.

Lo scorso week-end, per la prima volta, sui fossi degli spalti delle Mura di Lucca è entrata in azione la sezione cittadina dell’associazione del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, fresca di convenzione col Consorzio: il gruppo, oltre appunto a rimuovere i rifiuti conferiti lì indebitamente, si è prodigato per rimuovere la soldinella reniforme (nome scientifico Hydrocotyle ranunculoides), una specie vegetale aliena invasiva, che minaccia la biodiversità di quello che, a tutti gli effetti, è il più importante polmone verde della Città.

A fianco dei volontari, in questo caso, la biologa che collabora con l’Ente consortile, Arianna Chines, che ha fornito indicazioni puntuali su come riconoscere, rimuovere e smaltire queste piante, scongiurando azioni che avrebbero potuto danneggiare a loro volta l’equilibrio ambientale degli spalti.

“Prosegue il nostro impegno per la salvaguardia della biodiversità degli spalti delle Mura – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Dopo il progetto per gli sfalci selezionati e i corridoi ecologici, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, siamo partiti questo fine settimana con la collaborazione coi volontari di Cisom: che d’ora in avanti ogni mese, durante l’appuntamento col nostro “sabato dell’ambiente”, si occuperanno di raccogliere i rifiuti e le plastiche lungo i fossi che scorrono intorno all’Arborato Cerchio; e concentreranno la loro attenzione pure per la rimozione della soldinella reniforme. La lotta alle specie aliene infestanti, infatti, rappresenta una priorità per il nostro Ente e per tutti: se non si pongono in essere rapide azioni di prevenzione, in gioco viene messo addirittura l’equilibrio ambientale della flora e della fauna del nostro territorio”.

Oltre al Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, tante lo scorso fine settimana le associazioni attive al fianco del Consorzio per il “sabato dell’ambiente”: in Lucchesia. Uniti per l’Oltreserchio, Bucaneve, Radio Club Valpac, Legambiente Capannori e Piana lucchese, GAM Il Faro, Pons Tectus, Percorso in Fattoria, Donatori di Sangue Fratres Lunata, Atletico Gragnano, Donatori di Sangue Fratres Paganico, Natura di Mezzo, ANPANA, Racchetta Vorno; in Lunigiana, Osservatorio Raffaelli, Alfa Victor, Pietro Ravera, ASD La Cuccia di Meme; nel Pisano, Vico Verde.