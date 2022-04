Lunedì via al cantiere in piazza XXIV Maggio

Piazza XXIV Maggio, si parte.

Dopo il sopralluogo effettuato dagli assessori a lavori pubblici e polizia municipale, Matteo Marcucci e Andrea Cosci, insieme ai tecnici del Comune e delle ditte incaricate, è stata definita la viabilità che interesserà la parte più a mare di Tonfano durante la prima fase del cantiere per la riqualificazione della piazza, da lunedì 4 aprile a fine maggio.

La strada centrale e via Cairoli saranno chiuse alle auto, con quest’ultima che resterà praticabile dai pedoni ma solo fino al termine delle festività pasquali. Dal viale a mare, quindi, il centro di Tonfano si raggiungerà percorrendo via Carlo Del Prete, dove è istituito il senso unico di marcia verso monte, con stop all’incrocio con via Carducci. Sempre lungo via Del Prete resterà possibile parcheggiare, negli stalli di sosta a pagamento. Per chi arriva da Viareggio, l’accesso sarà possibile anche da via Leonardo da Vinci, di recentissima asfaltatura, che attraverso via Toscana o via Tremaiola porterà ai parcheggi della frazione.

“Da lunedì iniziamo la vera e propria cantierizzazione della piazza, in parte già visibile – spiega l’assessore Marcucci – con un programma lavori che prevede la pavimentazione della strada centrale e di via Cairoli con asfalto natura e pietra della Lessinia, un materiale molto resistente, di alto pregio e bellezza, spesso utilizzato in progetti di riqualificazione urbana”. Tutto da concludersi entro il 31 maggio, come da accordi fra amministrazione comunale e categorie economiche suggellati dall’impegno della ditta, “quando il cantiere scomparirà – aggiunge Marcucci – senza lasciare traccia di recinzioni o transenne. L’unico segno visibile dei lavori sarà la differenza fra la parte di piazza già riqualificata e quella sulla quale interverremo al termine della stagione turistica”.

Intanto sta per concludersi, secondo programma, il primo step di sistemazione del verde, con la messa a dimora di tre nuovi lecci (due lato farmacia, uno lato via Cairoli): le operazioni riprenderanno più avanti, con la piantumazione di altri esemplari, dopo la conclusione di alcuni interventi edili.