lunedì l’ultima Maratona di Lettura dell’estate

Ultimo evento estivo lunedì 23 agosto dalle 21:00 alle 23:00 alla Biblioteca comunale “Sirio Giannini” di Seravezza. Dopo il successo dell’edizione di luglio, torna la Maratona di Lettura dedicata a tutti coloro che amano condividere il piacere dell’ascolto e della lettura ad alta voce. Si partecipa scegliendo un libro a piacere e leggendone un brano in pubblico per un massimo di dieci minuti. Il laboratorio di ascolto e di lettura è promosso dall’assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio, dalle politiche giovanili e dalla biblioteca “Sirio Giannini”. La partecipazione è gratuita, aperta a un massimo di venti lettori senza limiti di età. La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0584 757770 oppure allo 0584 757771 o inviando una mail a biblioteca@comune.seravezza. lucca.it. I partecipanti dai 12 anni in su dovranno essere muniti di green pass.