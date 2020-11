Scaldare l’acqua, sistemare i panni nel mastello, metterci sopra un telo con un bel po’ cenere , versarci sopra l’acqua calda e lasciare il tutto per una notte intera…poi riprenderli, lavare. sfregare, andare al pozzo o al fiume a sciacquare i panni insaponati, e poi strizzare bene i pesanti lenzuoli di canapa, per farli asciugare più in fretta…il bucato grosso di una volta era un lavoro lungo e molto impegnativo.