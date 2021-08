Lunedì, a Querceta, l’addio a Francesca Zamara la donna investita da un camion davanti alla Stazione

Lunedì, a Querceta, l’addio a Francesca Zamara, la donna investita da un camion davanti alla Stazione.

Lunedì mattina, alle ore 10.30, in Santa Maria Lauretana, avrà luogo il funerale di Francesca Zamara, la donna investita qualche giorno fa da un camion, sulla Statale Aurelia a Querceta, nei pressi della Stazione, e che abitava in un vecchio camper in attesa di una soluzione abitativa.

Con il funerale di Francesca, senzatetto amata e aiutata con tanto slancio da tutti i cittadini del paese, ma anche dai volontari della Croce Bianca, viene salutata una persone che era entrata nel cuore di tutti i quercetani, i quali hanno deciso di accudirla fino alla fine, infatti è partita d’impulso una raccolta fondi da destinare al compagno rimasto da solo.

L’uomo, il giorno della disgrazia, era stato ricoverato e, subito dopo, era stato preso in carico dall’amministrazione comunale la quale aveva provveduto a fornirgli cure adeguate, collocandolo presso la Villa San Lorenzo a Seravezza.

Lo stesso avrebbe poi deciso di ricongiungersi ai propri parenti, in Calabria.

Ad occuparsi della raccolta fondi, che verrà concretizzata il giorno del funerale, saranno l’Assessore al Sociale, Orietta Guidugli, che si era adoperata affinché il compagno, Gianni Sciré, potesse avere tutta l’attenzione necessaria, dal momento in cui era rimasto solo e con gravi problemi di salute, e il Direttore dei Servizi della Croce Bianca, Stefano Pellegrini. L’Assessore Guidugli ha anche fatto sapere che, come in tutti i casi di indigenza del deceduto e dei suoi familiari, sarà l’amministrazione comunale a farsi carico delle spese del funerale ma anche della tumulazione che avverrà nel cimitero di Seravezza.