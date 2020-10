LUNEDì 5 OTTOBRE IN PROGRAMMA L’INCONTRO ‘LE PIANTE CHE CURANO CORPO E SPIRITO’

CAPANNORI – LUNEDì 5 OTTOBRE IN PROGRAMMA L’INCONTRO ‘LE PIANTE CHE CURANO CORPO E SPIRITO’ TENUTO DA ANDREA MATI

Nella sala consiliare del Comune alle ore 21.00 nell’ambito del ‘Festival Economia e Spiritualità’

Lunedì 5 ottobre alle ore 21.00 nella sala consiliare del Comune si terrà l’incontro ‘Le piante che curano corpo e spirito’- Gli aspetti terapeutici delle piante per la cura integrale della persona: corpo, psiche e spirito-. L’evento, che fa parte del ‘Festival Economia e Spiritualità 2020’ ed è promosso in collaborazione con il Comune di Capannori è a cura di Andrea Mati, architetto paesaggista, imprenditore sociale, noto come ‘l’uomo che cura con il verde’ grazie ai numerosi giardini terapeutici ideati e realizzati da lui. Un personaggio tra i più significativi nel mondo della cura integrale con le piante e della visione di un’ecologia spirituale.

Ad introdurre l’incontro sarà Guidalberto Bormolini, direttore spirituale della scuola di Erboristeria spirituale S. Ildegarda.

I posti a disposizione, limitati per il rispetto delle norme anti Covid 19, sono esauriti ma l’evento può essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Capannori. Per informazioni tel 320 4330648,mail: innovazionecivica@comune. capannori.lu.it .