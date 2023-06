FORTE DEI MARMI – Lunedì 5 giugno saranno aperte le iscrizioni alla trentunesima edizione dello storico Palio dei Bagni, la corsa dei pattini ideata nel 1952 dal giornalista e scrittore Giorgio Giannelli. L’evento avrà luogo martedì 8 agosto 2023, dal bagno “Lorenzo Ponente” fino al Pontile. Sempre a partire da lunedì 5 giugno apriranno anche le iscrizioni all’evento “Save a life”, la gara di salvataggio simulato attiva dal 2017 e prevista per martedì 11 luglio 2023, sul lato destro del pontile.

Le iscrizioni per una o entrambe le gare si riceveranno presso la Segreteria dell’Unione Proprietari Bagni, ubicata a Forte dei Marmi presso Compagnia della Vela, Viale Italico, 1.

“Mi auguro che, come tutti gli anni, ci sia una buona partecipazione dei ragazzi e so che alcuni hanno già incominciato ad allenarsi, per arrivare pronti alla data della gara e offrire al pubblico la migliore prestazione possibile” afferma il consigliere allo sport Alberto Mattugini.

Entrambi gli eventi sono organizzati all’Unione Proprietari Bagni con il patrocinio e il contributo del Comune.