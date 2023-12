Lunedì 4 dicembre al Foro Giovani la presentazione del Progetto “Imparare ad Imparare – Camminiamo Insieme”

Il Comune di Lucca e l’Associazione di Volontariato Itaca, in collaborazione con Odissea Società Cooperativa Sociale, AICS Comitato Provinciale Lucca, Libertas Lucca, Fuoricentro Spazio Teatro, Lillero APS, e Terra di Tutti sono lieti di annunciare l’evento di presentazione del progetto “Imparare ad Imparare – Camminiamo Insieme.” L’iniziativa si terrà lunedì 4 dicembre alle ore 17:30 presso il Foro Giovani, situato nell’Area del Foro Boario, Via per Camaiore 125, località Monte S. Quirico, a Lucca.

Un evento aperto a tutti gli studenti delle Scuole Superiori residenti a Lucca e interessati a intraprendere un percorso legato al volontariato e alla cittadinanza attiva attraverso il ruolo di tutor di bambini delle Scuole Primarie del Comune di Lucca. Il progetto è inoltre attivabile con i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento nelle scuole di appartenenza e in questa occasione sarà possibile iscriversi.

Il programma dettagliato dell’evento è il seguente:

17:30: Introduzione e saluti istituzionali

Saluti e buon augurio da parte del Presidente dell'associazione Itaca

Presentazione a cura dei coordinatori di progetto

Intervento di ex-tutor e sessione di domande

Merenda, consegna moduli e saluti Gli orari possono variare leggermente

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto, è possibile contattare l’indirizzo email: progettoimparareadimparare@ gmail.com .

Un’opportunità unica per i giovani di Lucca di contribuire attivamente alla comunità attraverso il volontariato e la condivisione di esperienze educative significative.