Lunedì 29 divieto di sosta in piazza Matteotti

Per consentire l’accesso in piena sicurezza al Municipio da parte di cittadini e operatori dell’informazione, il Comando di polizia municipale ha disposto per lunedì 29 maggio, giorno dello spoglio elettorale e della proclamazione del nuovo sindaco, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 alle 24 nella porzione di piazza Matteotti immediatamente antistante il palazzo comunale.