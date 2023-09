LUNEDI’ 25 SETTEMBRE APRONO LE ISCRIZIONI PER IL SERVIZIO ‘PIEDIBUS’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CAPANNORI E DI LUNATA

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE APRONO LE ISCRIZIONI PER IL SERVIZIO 'PIEDIBUS' RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CAPANNORI E DI LUNATA Il servizio prenderà il via lunedì 16 ottobre

Torna anche per l’anno scolastico 2023-2024 il servizio gratuito ‘Piedibus’ promosso dall’amministrazione comunale di cui potranno usufruire in totale 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata (20 per ciascuna scuola). Le iscrizioni apriranno lunedì 25 settembre e il servizio prenderà il via da lunedì 16 ottobre.

Il ‘Piedibus’ è un servizio importante che consente alle famiglie di ridurre l’utilizzo dell’auto per accompagnare i figli a scuola assicurando che i bambini arrivino a destinazione seguendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti. Gli alunni che formano il ‘Piedibus’ procedono in fila indiana tenendo una corda che costituisce la ‘colonna vertebrale’ dell’autobus ‘umano’ e ogni ‘corsa’ del servizio è assistita da alcuni volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello. Per garantire la massima sicurezza sia i bambini che i volontari saranno dotati di un gilet rifrangente.

“Il ‘Piedibus’ è un servizio attivo da diversi anni che si è rivelato molto apprezzato dalle famiglie e per questo lo riproponiamo anche per l’anno scolastico 2023-2024 – afferma l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Questo servizio non solo promuove la mobilità sostenibile e consente ai bambini di fare movimento fisico e di socializzare con i compagni di scuola, ma permette anche ai genitori di utilizzare meno l’auto per accompagnare i propri figli a scuola con la conseguente diminuzione di concentrazione di mezzi vicino agli istituti scolastici e un aumento della sicurezza negli orari di entrata e di uscita delle lezioni. Dà infine la possibilità alle famiglie di conciliare più agevolmente i tempi di vita e i tempi di lavoro”.

Il servizio, gestito da C.LU.B quale servizio collaterale a quello del trasporto scolastico, si avvarrà di accompagnatori delle associazioni di volontariato AUSER e ANTEAS e partirà con ritrovo in piazza Aldo Moro (lato distretto Asl) per la primaria di Capannori, e con ritrovo in piazza Aldo Moro (lato Farmacia Comunale Capannori Centro) per la primaria di Lunata.

Giornalmente, su ogni linea Piedibus un accompagnatore incaricato registrerà la presenza dei bambini sul registro mensile, al fine di mantenere il tracciamento in caso di necessità. Alle famiglie sarà consegnata un’informativa su tutte le norme di sicurezza a cui devono attenersi i bambini che utilizzano il Piedibus, mentre agli alunni sarà consegnato un divertente decalogo con le regole da seguire.

Le iscrizioni al ‘Piedibus’ dovranno essere presentate scaricando e compilando l’apposito modulo dal sito del Comune di Capannori (nella sezione educazione e istruzione- servizio trasporto). Le iscrizioni sono ammissibili per un massimo di 20 alunni per ciascuna tratta e dovranno essere protocollate a partire dal 25 settembre 2023 presso l’Ufficio Scuola del Comune di Capannori, senza appuntamento, nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Per ricevere informazioni è possibile chiamare i numeri 0583 428433 – 0583 428443 o scrivere una e-mail all’indirizzo: scuola@comune.capannori.lu.it .

L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli periodici sull’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza per garantirne la corretta gestione e il lineare svolgimento.