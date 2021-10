LUNEDI’ 25 OTTOBRE AL VIA IL PROGETTO ‘MUSIC ZONE’ ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA A ZONE

Lunedì 25 ottobre parte il progetto ‘Music Zone’, ovvero i corsi di musica dell’Associazione Polyphonia diretta da Alessandro Rizzardi realizzati con il contributo del Comune, che si svolgerà presso la Civica Scuola di Musica di Capannori situata a Zone.

“I progetti di educazione musicale sono da sempre al centro dell’azione culturale del nostro Comune e ci fa piacere poter offrire anche quest’anno una proposta formativa in campo musicale molto qualificata e rivolta a tutte le fasce di età – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Siamo quindi molto soddisfatti che dalla prossima settimana partano le lezioni, che rappresentano un’opportunità formativa per i nostri ragazzi, ancora più importante in questa fase di ripartenza in cui i giovani hanno bisogno di trovare possibilità di formazione ed espressione dal punto di vista artistico e gli operatori della cultura di svolgere il proprio lavoro, molto spesso reso difficile dalla pandemia. I migliori auguri all’associazione Polyphonia”.

Il progetto prevede un’offerta formativa completa a partire dal corso dedicato ai bambini da 0 a 36 mesi, mentre dai 3 ai 6 anni è attivo il corso di propedeutica musicale per avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco.

Sono inoltre previsti laboratori, corsi, e attività individuali per tutti gli strumenti classici e moderni con insegnanti altamente qualificati: chitarra, pianoforte/tastiere, canto, basso, batteria, percussioni, sax, tromba, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, mandolino e fisarmonica. Si svolgeranno in presenza anche i corsi collettivi di formazione musicale di base, armonia, ear training e musica d’insieme.

Le formule proposte variano a seconda dell’età degli allievi: Kids (da 6 a 8 anni), Junior (da 8 a 11 anni), Teen/Senior (dagli 11 anni).

Per informazioni sul progetto è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 al numero 0583 928800 oppure inviare una mail a info@civicascuoladimusicadicap annori.it.

Capannori, 23 ottobre 2021