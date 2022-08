Lunedì 22 agosto partono i lavori sulla via per Pieve di Brancoli:

Inizieranno lunedì prossimo (22 agosto) i lavori per la messa in sicurezza di 66 metri lineari di scarpata sulla via per Pieve di Brancoli, in prossimità della partenza della strada comunale di Vinchiana dal Brennero.

Dapprima verrà ripulito dalla vegetazione l’intero tratto della scarpata, eliminando anche spunzoni di roccia pericolosi. Poi sarà stesa la rete in acciaio, che verrà tirata e fissata attraverso un sistema di funi e chiodature. Infine, a monte della rete, saranno inserite barriere verticali paradetriti.

Vista l’invasività e la pericolosità di alcune fasi di questo intervento, si ricorda che dal 22 agosto al 2 settembre in via per Pieve di Brancoli, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l’intersezione con via del Brennero Nord e l’intersezione con via di San Giusto di Brancoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso che potranno sempre passare, non si potrà transitare in queste fasce orarie: 8.30-10.30, 11.00-12.30, 14.30-17.30.. Negli stessi giorni non si potrà sostare in via per Pieve di Brancoli, nel tratto di fronte e a fianco della chiesa, in prossimità dell’incrocio con via di San Giusto di Brancoli. Si potrà transitare liberamente a ogni ora nei giorni di sabato e domenica.