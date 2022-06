lunedì 20 giugno chiude un tratto della corsia in direzione Lucca della via di Tiglio

Lunedì prossimo (20 giugno) dalle 9.00 del mattino alle 17.00 del pomeriggio sarà chiusa la corsia in direzione Lucca di via di Tiglio, in corrispondenza dell’uscita dalla rotatoria posta all’incrocio con via Carlo Piaggia. La chiusura si rende necessaria poiché dovrà essere effettuato un intervento di manutenzione straordinaria a un tombino posto sulla resede stradale.

Per lo stesso motivo sarà anche ristretta la carreggiata nella porzione ovest della rotatoria e saranno parzialmente modificati i percorsi delle linee del Tpl interessate.

