Lunedì 20 febbraio si è svolta la premiazione del concorso “Viene Viene la Befana”

Lunedì 20 febbraio si è svolta la premiazione del concorso “Viene Viene la Befana” giunto alla terza edizione. Le classi che hanno partecipato hanno tutte ricevuto un riconoscimento per il loro impegno formato da materiale di cancelleria e attestati, oltre ai tre premi per gli elaborati migliori, che erano stati votati da una giuria composta da tre membri della nostra Proloco e da due membri de “La Befana di Barga” nei giorni precedenti.

Il nostro grazie a tutte le insegnanti che hanno seguito i loro alunni per portare a termine bellissimi elaborati, a tutti i bambini e le bambine per l’impegno e l’amore impiegati per mantenere viva questa tradizione, alla dolcissima Befana che per una mattinata ha lasciato la sua casa in Pegnana per scendere nuovamente a far due chiacchiere e regalare emozioni nelle aule ma, soprattutto, a Sara e Piera che hanno ideato il concorso.