lunedì 19 aprile riparte il servizio prestiti a Palazzo Mediceo

La Biblioteca comunale riapre per il solo prestito librario lunedì 19 aprile a Palazzo Mediceo. «Compiamo il primo passo verso l’attesa riapertura di Palazzo Mediceo, dei suoi servizi e delle sue attività dopo gli importanti lavori di climatizzazione che valorizzano lo storico edificio e ne innalzano gli standard qualitativi», dice l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi. «Dopo il lungo periodo di chiusura, tutta l’Area Medicea tornerà presto ad accogliere la cittadinanza. Con gli uffici comunali e la Fondazione Terre Medicee stiamo lavorando al rilancio dell’attività. Annunceremo presto i primi progetti».

Il servizio prestiti si svolgerà esclusivamente previo appuntamento via telefono o email al mattino dalle 9 alle 13 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e al pomeriggio ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30. Questo sabato (17 aprile) sarà l’ultimo giorno in cui prestiti, riconsegne e iscrizioni potranno essere fatti nella sede temporanea della biblioteca alla Pro Loco, in via Corrado Del Greco. Resta sospesa fino al completo riordino dei locali di Palazzo Mediceo l’attività delle sale lettura e studio.

Oltre al prestito sarà attiva da lunedì la consultazione dei documenti conservati nell’Archivio storico comunale. Si potrà accedere anche in questo caso solo su appuntamento al mattino dalle 9 alle 13 il lunedì, mercoledì e venerdì e al pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30 il lunedì e il mercoledì.

Per appuntamenti telefonare allo 0584 757770/1 oppure allo 0584 757733 o inviare un’email a biblioteca@comune.seravezza.lucca.it.