Lunedì 18 ottobre riapre la piscina del Marchi a Pescia

Bellandi “Sicurezza massima, invitiamo tutti a utilizzarla”

Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore allo sport del comune di Pescia Fabio Bellandi, torna finalmente nella piena disponibilità la piscina del Marchi, dopo l’interruzione forzata per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

“Dopo un intenso lavoro di tutti, ognuno per le proprie competenze, siamo in grado di annunciare che da lunedì 18 ottobre la piscina del Marchi torna fruibile per tutti- dice Fabio Bellandi-. Da parte dell’associazione che gestisce l’impianto, la Cogis, c’è la massima disponibilità a venire incontro alle varie esigenze e alle legittime preoccupazioni che ognuno può avere. Come ho constatato di persona, però, l’impianto offre la massima sicurezza e sono state adottate tutte le precauzioni possibili per nuotare e fare uno sport sano e importante per la salute delle persone in piena tranquillità”

Insieme alla riapertura della palestra, dunque, arriva anche la piscina, molto attesa dai tanti frequentatori che hanno sentito la mancanza di questo impianto. Fra l’altro la direzione ha deciso di scalare, al momento della nuova iscrizione, le lezioni perse a causa del lockdown e la conseguente chiusura della piscina l’8 marzo 2020.

Per accedere all’impianto sarà necessario esibire il green pass e sottoporsi al rilevamento della temperatura. Come sempre i genitori dei bambini sotto i 6 anni potranno accedere agli spogliatoi. Per quelli della fascia di età da 7 a 12 anni è stato predisposto un servizio straordinario di assistenza nello spogliatoio stesso.

Sono molte le opportunità offerte a livello di corsi : la scuola nuoto per bambini in vasca grande o piccola, per gli adulti, il corso gestanti, l’acquaticità baby dai tre mesi e genitore in acqua, la rieducazione funzionale acquantalgica, fit e gym con acquagym, acquacircuit e acquaspinning, il nuoto libero assistito, pre e agonistica, tutto con formule di pagamento mensili o bimestrali.