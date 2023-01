Lunedì 16 riprendono i lavori in via Garibaldi

Riprenderanno lunedì 16 gennaio e proseguiranno per circa due settimane i lavori effettuati dal gestore del servizio idrico, Gaia Spa, alla rete di acquedotto e fognatura in via Garibaldi a Pietrasanta.

“La strada non sarà chiusa al transito – ha riferito il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ma verrà istituita la circolazione a senso unico alternato. In base alle informazioni ricevute da Gaia sul calendario di lavoro, entro fine mese l’intervento dovrebbe concludersi e, nei primi giorni di febbraio, iniziare l’asfaltatura del tratto interessato dai cantieri, per una una lunghezza di circa 300 metri”.

I lavori lungo via Sarzanese-Garibaldi, nella porzione compresa tra le vie Valdicastello e Capezzano Monte, erano iniziati a settembre e sospesi temporaneamente a dicembre, in concomitanza del periodo di festività.

