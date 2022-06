Lunedì 13 giugno inizieranno degli importanti lavori presso lo scalo ferroviario di Castelnuovo di Garfagnana.

I lavori, a carico di RFI ed eseguiti dalla ditta C.E.M.E.S. SpA, comporteranno la temporanea chiusura al transito carrabile e pedonale del passaggio a livello di via Enrico Fermi fino al 31 Agosto e sarà quindi predisposta una viabilità alternativa per raggiungere la stazione opportunamente indicata con apposita segnaletica e cartellonistica. Sarà istituito anche un senso unico da via G. Marconi verso la stazione, all’altezza dei lavori per il sovrappasso ferroviario, con la viabilità in uscita che verrà indirizzata verso via E. Fermi.