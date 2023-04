Lunedì 1° maggio, veglia di preghiera presieduta da mons. Giulietti nella chiesa di Bicchio alle ore 21

Lunedì 1° maggio, veglia di preghiera presieduta da mons. Giulietti nella chiesa di Bicchio alle ore 21

«Giovani e lavoro per nutrire la speranza»

In un delicato momento storico, quale quello che stiamo vivendo, l’attenzione al lavoro non può che inserirsi nella più ampia ricerca della dignità di ogni persona. Su questo tutti i soggetti pubblici e privati possono e debbono interrogarsi, in vista di una costruzione del bene comune che faccia crescere davvero una sensibilità collettiva, in particolare nei confronti delle nuove generazioni. «I dati sull’occupazione in Italia mettono in luce un fatto assai preoccupante: circa un quarto della popolazione giovanile del nostro Paese non trova lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno. Il quadro ci deve interrogare su quanto la nostra società, le nostre istituzioni, le nostre comunità investono per dare prospettive di presente e di futuro ai giovani»: questo riporta il messaggio dei vescovi italiani in vista del 1° maggio prossimo, festa dei lavoratori. L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale, che all’interno del cammino sinodale in corso ha già incontrato imprese, sindacati, cooperative e tutti quei soggetti che influiscono sull’andamento delle politiche del lavoro sul piano locale, invita a non perdere mai l’occasione per fare un passo avanti, nel dialogo e in una visione della società sempre più solidale. Ma rilancia anche l’invito dei vescovi italiani: «Abbiamo bisogno dell’alleanza tra l’economia, la finanza, la politica, la cultura per costruire reti di accompagnamento per i giovani. Questi germogli saranno i segni sicuri di una nuova primavera fatta di relazioni buone tra le persone, di famiglie capaci di aprirsi alla vita con coraggiosa speranza, di una società della solidarietà e della cura reciproca». Con questo spirito, lunedì 1 maggio l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale invita a partecipare a una veglia diocesana di preghiera intitolata «Giovani e lavoro per nutrire la speranza». Sarà celebrata alle ore 21 nella chiesa della Natività di Bicchio (Viareggio) e sarà presieduta dall’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti.