E’ in programmadalle ore 10.30 alle 12.30 al Luna Park ospitato in Piazza Tommasi (ex Pesa), l’iniziativa promossa dalla Consulta del Volontariato e dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con i giostrai rivolta ai portatori di handicap seguiti dalle associazioni del comune che potranno accedere alle giostre e ai divertimenti gratuitamente.