Luminara di Santa Croce: ecco come si svolgerà la processione

di mercoledì 13 settembre. Orari, indicazioni e ordine di sfilamento.

Alle ore 20.00 di mercoledì 13 settembre, dal sagrato della Basilica di San Frediano, con la preghiera d’inizio prenderà avvio la processione della Luminara di Santa Croce, secondo l’ordine di sfilamento tradizionale. Prima sfilerà la parte religiosa che si concluderà con la Croce astile della Cattedrale, il Capitolo della chiesa cattedrale e l’Arcivescovo. Subito dopo ci sarà la parte civile della Luminara, che inizierà con il labaro del Comune di Lucca, i valletti e il sindaco di Lucca e tutte le autorità civili della provincia di Lucca. La processione segue il percorso tradizionale: piazza San Frediano, via Fillungo, via Roma, piazza San Michele, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza San Giovanni e piazza San Martino. Il pubblico potrà assistere nelle strade e nelle piazze del percorso, senza muoversi durante il passaggio della processione.

Per garantire al meglio lo snodarsi della processione, il Comune attraverso un’apposita ordinanza ha limitato l’utilizzo del suolo pubblico da parte di quegli esercizi, bar, ristoranti, osterie, enoteche, ecc. che affacciano sulle strade e piazze interessate al passaggio. Dalle 18.00 alle 24.00 in centro storico sarà inoltre vietata, per ragioni di sicurezza, la vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi da asporto (sarà possibile utilizzarli al tavolo per i pasti), mentre i punti vendita della grande distribuzione, nella medesima fascia oraria non potranno vendere bevande in contenitori di vetro o metallo. Sarà vietato, per le stesse ragioni, portare contenitori rigidi e materiali contundenti o pericolosi.

Quest’anno la Luminara vede la reintroduzione dei classici lumini a cera: 7.000 lumini a cera vengono infatti collocati sugli edifici che affacciano su via Fillungo e piazza San Martino, quindi nel cuore del tracciato della processione e 500 sono le fiaccole destinate alla facciata del Duomo, della Torre delle Ore, di San Michele e San Frediano e altri edifici pubblici di rilievo. Le altre strade continueranno invece ad essere illuminate da 13.000 lumini artificiali a led. Per far sì che la Luminara sia più efficace, si invitano gli interessati a spegnere le vetrine e le altre eventuali fonti luminose.

Tutti i partecipanti alla Luminara concluderanno la processione in piazza San Martino, senza entrare in Cattedrale. Come infatti ha ricordato l’Arcivescovo nella Notificazione: «Le celebrazioni di Santa Croce si svolgeranno quest’anno in forma particolare, a motivo dei lavori di restauro della venerata immagine, iniziati nell’autunno scorso e destinati a durare ancora diversi mesi. Non potremo prestare omaggio al Volto Santo presentandoci al suo cospetto come di consueto, ma lo faremo comunque con tutto il cuore, compiendo i gesti che la tradizione ci consegna, nella medesima fede dei padri».

In piazza San Martino ci sarà uno spazio per 800 persone in piedi e aree con 600 posti a sedere divise in tre settori: 200 posti per autorità e istituzioni civili, 200 posti per sacerdoti e realtà diocesane, 200 posti per i fedeli, privilegiando anziani e disabili. Tutti gli altri partecipanti – ad esclusione delle filarmoniche e del corteggio storico che usciranno su via del Molinetto – potranno usufruire anche di spazi per posti in piedi (mille) nella limitrofa piazza Antelminelli. I partecipanti alla Luminara sono pertanto invitati a rispettare le indicazioni che, all’ingresso in piazza San Martino, verranno loro date dal personale apposito. Sia per la sistemazione negli spazi previsti sia per intraprendere i percorsi di allontanamento dalla piazza secondo tre itinerari: via del Molinetto, piazza Antelminelli e via delle Trombe, piazza Antelminelli e via Arcivescovato.

Completato l’ingresso nelle varie aree riservate in piazza, seguiranno una breve allocuzione dell’Arcivescovo, i canti della corale presente, la Liturgia conclusiva, il Mottettone e la Benedizione finale. L’Arcivescovo, i celebranti e il coro si posizioneranno nell’arcata sud del portico della cattedrale, accanto al campanile. Nell’arcata nord ci sarà la riproduzione dello stendardo con il Volto Santo.

Al termine delle celebrazioni, intono alle 23.00, sono in programma i tradizionali fuochi d’artificio.

LUMINARA SANTA CROCE 2023 – Ordine di Sfilamento:

1^ parte – Volontariato e Religiosa

Stendardo del Volto Santo

Croce fiorita

Vigili del Fuoco

Croce Rossa Italiana

Croce Verde

Croce Cattedrale con effige Volto Santo

Aggregazioni laicali – Consulta Diocesana

Volontariato

Pellegrini della via Francigena

Confraternita di S. Giacomo Delegazione di Lucca

Area Pastorale Versilia

Comunità Parrocchiali

Chiesa-nella-città di Viareggio

Gruppo Corale “Gasparini” di Camaiore

Corpo Musicale di Camaiore

Area Pastorale Valle del Serchio

Comunità Parrocchiali

Area Pastorale Piana di Lucca

Gruppo Corale di Lammari

Gruppo Corale di Gragnano

Corpo Musicale di Nozzano Castello

Comunità Parrocchiali comprese le parrocchie della Valleriana affidate a presbiteri della Diocesi di Pescia

Chiesa-nella-città di Lucca

Cappellanie Ospedaliere: Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana, Versilia e San Luca di Lucca

Missioni di Comunità Cattoliche

Comunità Filippina di Lucca

Comunità Srilankese

Comunità Ucraina di Lucca e Viareggio

Chiese Sorelle

Comunità Ortodossa Romena di Lucca

Comunità Ortodossa Romena di Viareggio

Confraternite

Corpo Musicale Merciful Band di Borgo a Mozzano

Misericordie con volontari, confratelli e consorelle

Pastorale giovanile, giovani delle Parrocchie, Scouts, Villaggio del Fanciullo

Terziari di vari Ordini

Religiosi e Religiose

Ordini Cavallereschi

Cavalieri del Santo Sepolcro

Ordine di Malta

Clero

Diaconi e Presbiteri

Croce Arcivescovile con il crocifisso rivolto verso l’Arcivescovo

Capitolo Cattedrale

Eventuali vescovi presenti con due diaconi assistenti

Arcivescovo con due Canonici assistenti

Gruppo Corale di Nave

Corpo Musicale di S. Gennaro

2^ parte – CIVILE «ISTITUZIONALE»

Chiarine – Gonfalone – Valletti Comune di Lucca

Sindaco di Lucca

Giunta, Consiglio Comunale

Senatori e Deputati

Prefetto

Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Questore, Comandante provinciale dei Carabinieri, Comandante provinciale Guardia di Finanza, Comandante Polizia Penitenziaria, Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato, Comandante Capitaneria di Porto, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, Comandante Polizia Provinciale, Comandante Polizia Municipale di Lucca

Amministrazioni ed Aziende pubbliche

Gonfalone della Provincia di Lucca

Presidente della Provincia

Giunta e Consiglio Provinciale di Lucca

Gonfalone Regione e propri rappresentanti

Consorzio di Bonifica Toscana Nord

Comuni ospiti con gonfalone (Comune di Lucca Sicula, Comune di Chiesina Uzzanese)

Comuni della Provincia di Lucca con gonfalone

Unioni dei Comuni lucchesi

Fondazioni bancarie lucchesi

Delegazioni Associazione Lucchesi nel mondo

Ufficio Scolastico Territoriale

Camera di Commercio

Ordini e Collegi professionali

Associazioni di categoria: Commercianti, Artigiani, Associazione Industriali e Giovani Industriali, Agricoltori Allevatori, Cooperative

Rappresentanze sindacali dei lavoratori

Rappresentanze militari e Associazioni d’Arma

Associazioni combattentistiche

Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Lucca

Gruppi di volontariato civile

Associazioni dei consumatori

ANMIL, ANMIG, ANIMIC

Rotary Club Lucca

Lions Club Lucca Host

Lions Club Lucca Le Mura

Panathlon Club

Lucchese Libertas 1905

Altre rappresentanze (Maestri del lavoro, Fidapa, Fondazione Carnevale di Viareggio, etc)

3^ parte – GRUPPI RIEVOCATIVI IN COSTUME STORICO

Compagnia Balestrieri Lucca

Associazione Contrade San Paolino

Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Lucca

Historica Lucense

Lo Studiorum

Castel Durante

Montecarlo

Coreglia