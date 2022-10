L’ultimo saluto ad Anna Lucarini

L’ultimo saluto ad Anna Lucarini

I colleghi del Comando schierati davanti alle auto. Il picchetto d’onore, con l’amministrazione comunale di Pietrasanta, guidata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti, e quella di Seravezza, il vice questore aggiunto Mario Russo, il comandante Giovanni Fiori e delegazioni di Carabinieri, Polizia Provinciale, polizie municipali dei Comuni limitrofi e associazioni di volontariato a renderle omaggio. Poi, il grido delle sirene che squarcia il silenzio calato sulla Croce Bianca di Queceta, all’uscita del feretro dalla sala del Commiato.

Grande commozione per l’ultimo saluto ad Anna Lucarini, l’agente della polizia municipale di Pietrasanta rimasta uccisa in uno dei due incidenti stradali avvenuti nel pomeriggio di domenica. Un saluto fatto proprio sulla strada, il luogo di lavoro più “familiare” per chi indossa la divisa della Municipale e che, nella sua semplicità, ha saputo unire tante persone in un abbraccio simbolico alla figlia e alla sorella della defunta, straziate dal dolore.

Dopo un lungo applauso e lo scioglimento del picchetto, le auto dei vigili urbani di Pietrasanta si sono incolonnate dietro al feretro, scortando la collega nel suo ultimo viaggio.

L’amministrazione comunale ha rinnovato con sincera partecipazione la propria vicinanza ai parenti dell’agente Lucarini e a tutti i colleghi del Comando cittadino.