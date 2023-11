L’ultimo capitolo delle fasi regionali dei Campionati Italiani élite è pronto ad andare in scena nella sede della Pugilistica Lucchese

L’ultimo capitolo delle fasi regionali dei Campionati Italiani élite è pronto ad andare in scena nella sede della Pugilistica Lucchese in via Barbantini, presso l’ex ospedale Campo di Marte, con semifinali e finali della competizione che si stanno svolgendo da sabato 18 e termineranno domenica 19, iniziando alle ore 17 in entrambe le giornate.

La creme de la creme del pugilato toscano si è riunita dunque per confrontarsi in questi giorni, e cercare di conquistare un posto alle fasi nazionali della massima competizione a livello italiano. Dopo la vittoria di Alessandro Gatti nella finale della categoria 60kg della scorsa settimana, anticipata per il ridotto numero di iscritti alla categoria di peso, con la quale il lucchese si è laureato per la terza volta campione toscano della categoria, e il passaggio diretto di Miria Rossetti Busa alle fasi nazionali, solo un’atleta della Pugilistica Lucchese resta ancora in ballo nella competizione. Dopo aver brillantemente vinto ai quarti di finale della scorsa settimana, Achraf Lekhal dovrà infatti disputare le semifinali, ed eventualmente le finali in caso di vittoria, della categoria 67kg, nel tentativo di raggiungere i suoi compagni di squadra a Chianciano Terme, dove a dicembre si svolgeranno le finali nazionali.