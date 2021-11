l’ultima giornata si chiude con successo. Tambellini: “È la più bella edizione, Lucca Comics & Games

l’ultima giornata si chiude con successo. Tambellini: “È la più bella edizione, Lucca Comics & Games va abbracciata per quello che rappresenta per la nostra città”

La quarta e ultima giornata dell’edizione 2021 di Lucca Comics & Games è terminata con successo, guastata solo dalla pioggia che dalla mattina ha interessato la città. Il traffico ha subito rallentamenti solo in alcuni momenti della mattina in corrispondenza dei parcheggi del Polo Fiere e dei parcheggi di via delle Tagliate. Alle 14:30 alla Stazione di Lucca erano arrivate in treno circa 4000 persone. Il maltempo ha diluito nel pomeriggio le partenze che sono ricominciate abbastanza dopo.

“È stata un’edizione meravigliosa, la più bella, per quello che significa per quanto è stata preparata, desiderata e perché ci ricollega al passato – afferma il sindaco Alessandro Tambellini – Abbiamo lavorato tanto per renderla possibile in sicurezza, come doveva essere. Rivedere le strade di Lucca così colorate, piene di bambini, ragazzi mascherati e di intere famiglie arrivate da tutta Italia ci ha impressionato. Questa edizione va abbracciata, le va voluto bene, per quello che ha rappresentato per la nostra città e per il mondo dei fumetti e dei giochi che ancora una volta è tornato, ci ha visitato con le sue capacità, le sue arti e la sua bellezza”.