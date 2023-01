“Lui mi chiedeva denaro”, Barbara Pasetti confessa l’omicidio di Gigi Bici

Ufficialmente chiuse le indagini sull’omicidio di Luigi Criscuolo ovvero Gigi Bici, il

commerciante di Pavia ucciso nel Novembre del 2021. Anche il movente è stato

svelato. Quello, potremo dire: solito! La Procura si riferisce a: “inattese richieste di

denaro” avanzate da Criscuolo verso Barbara Pasetti, che ha confessato l’omicidio.

La fisioterapista, residente a Calvignano, una frazione di Cura Capignano accusata

dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere di Luigi Criscuolo, commerciante

60enne di Pavia, ha confessato, facendo forse cadere l'aggravante della

premeditazione.

Luigi Criscuolo era scomparso l'8 Novembre 2021, e fu trovato morto un mese dopo,

il 20 Dicembre 2021. Barbara Pasetti ha ammesso di averlo ucciso, esasperata, con un

colpo di pistola alla tempia a bruciapelo, esploso dalla stessa arma che l'uomo le

aveva riconsegnato. La stessa pistola con cui lui avrebbe dovuto uccidere l'ex marito

di lei, Gian Andrea Toffano. Questi infatti erano gli accordi: Gigi Bici era stato

ingaggiato proprio per questo, sotto promessa di un compenso. Ma qualcosa era

andato storto. Forse un ripensamento. Comunque adesso non apparirebbe

un‘esecuzione premeditata, ma un delitto frutto di una circostanza specifica: i due si

incontrano nelle campagne di Calvignano, nella villa di Barbara Pasetti, il luogo in

cui verrà ritrovato il corpo di Gigi Bici, un mese dopo la scomparsa, nascosto sotto le

frasche, a lato della tenuta. La proprietaria di casa raccontò, al tempo, che il

ritrovamento era stato casuale e che era stato il figlio di 8 anni, mentre giocava a

pallone, ad aver scoperto quel corpo.

Versione poi smentita dallo stesso figlio, che davanti agli inquirenti ammise

candidamente: "Non vado mai a giocare a palla in quella parte del cortile". Nel

frattempo Barbara Pasetti ha sempre gridato la sua innocenza, sostenendo con forza

di essere stata incastrata. Fino a oggi.