“LUGLIO ALTOPASCESE”, UNA NUOVA SETTIMANA RICCA DI EVENTI

Altopascio, 17 luglio 2023 – Al via una nuova settimana del Luglio Altopascese con tanti eventi all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento, della cultura e dell’arte. Si comincia domani, martedì 18 luglio, con un’immersione naturalistica: dalle 20.30 sarà possibile prendere parte alla visita guidata nella Riserva naturale del lago di Sibolla avvolti nella luce del tramonto. Mercoledì 19, dalle 6, sarà invece possibile scoprire le particolarità di questo scrigno di biodiversità che sorge a pochi passi dal centro di Altopascio direttamente all’alba. Entrambe le iniziative sono organizzate dall’associazione Natura di mezzo e per partecipare è necessario prenotarsi al numero 338.6553603.

Sempre mercoledì 19, in piazza Ospitalieri alle 18.30, è in programma una caccia al tesoro per i più piccoli e, alle 21.15, spazio al gioco sano con “Giochi in scatola, GiochiAmo insieme”. L’evento è gratuito e a cura di Spazio Giovani Altopascio e Ludicamente. Prosegue poi la programmazione del cinema itinerante sotto le stelle, completamente gratuito e organizzato dal Comune insieme a Cinemoving: mercoledì sarà di nuovo la volta di Marginone, grazie alla collaborazione del Circolo Fo.Ri.Ma, con la commedia “Corro da te”.

Giovedì 20, alle 21.15 in piazza Ricasoli, terzo e ultimo appuntamento di Altopascio Stand Up Comedy Festival – Si fa per ridere!, in collaborazione con Musicastrada. A chiudere la rassegna sarà Francesco De Carlo con il suo “Limbo”, un monologo tra stand up comedy e storytelling. Per info e biglietti: www.standupaltopascio.it/.

Grande attesa poi per il fine settimana: tra venerdì, sabato e domenica, infatti, Altopascio si trasformerà tra Notte Blu (venerdì 21), Mathildis, la Festa medievale (sabato 22) e nel ritmo di The Black Blues Brothers (domenica 23). Sempre domenica, a Spianate, ci sarà la Festa spianatina, tra musica, cibo, artisti itineranti e tanto divertimento.

Programma completo su: www.ioscelgoaltopascio.it.