LUGLIO ALTOPASCESE 2023, TORNANO LE SERATE PEDAGOGICHE: DUE APPUNTAMENTI SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL RISPETTO

Altopascio, 3 luglio 2023 – Tornano le serate pedagogiche del Luglio altopascese, una piccola rassegna nella manifestazione estiva per eccellenza della cittadina del Tau, che mira a coinvolgere bambini e famiglie in occasioni di scambio e confronto su tematiche importanti e di estrema attualità. Due gli appuntamenti in programma, entrambi a cura dello Spazio Giovani e del Settore servizi educativi Altopascio, occasioni preziose per approfondire e confrontarsi con esperti del settore su questioni impellenti come quella del bullismo.

La prima serata pedagogica si terrà domani martedì 4 luglio, alle 21.15 in piazza Ospitalieri, con “Riflessioni sul bullismo e sul cyberbullismo”. All’iniziativa parteciperanno le esperte Ersilia Menesini, professoressa di psicologia dello sviluppo all’Università degli studi di Firenze, e la dottoressa Laura Motta, referente provinciale Scuola Amica UNICEF-MIM. A condurre la serata sarà il dottor Andrea Lazzari, coordinatore Educativa di strada e Spazio giovani Altopascio. Al centro dell’attenzione bullismo e del cyberbullismo, due fenomeni sempre più diffusi nelle nuove generazioni.

La seconda serata pedagogica si terrà martedì 11 luglio, sempre alle 21.15 in piazza Ospitalieri dal titolo “Rispettiamoci…”. Qui il filo conduttore sarà quello del rispetto reciproco con la dottoressa Farnaz Farahi, pedagogista e counselor, e la dottoressa Micol Carmignani, editrice specializzata in tematiche di genere femminile. Conduce l’iniziativa la dottoressa Elena Scarpellini, coordinatrice Centri di aggregazione Altopascio.

Le sarete sono libere e a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www.ioscelgoaltopascio.com.