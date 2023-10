Ludolega Day: una giornata di gioco aperta a tutti a ingresso libero

domenica 8 ottobre 2023 al Foro Boario di Lucca

Torna il “Ludolega Day” domenica 8 ottobre 2023 al Foro Boario di Lucca: una giornata di gioco aperta a tutti a ingresso libero.

La storica associazione Ludolega Lucchese, nata nei primi anni Duemila dall’esperienza delle precedenti “Dragons’ Lair”, “Dadi & Fantasia” e “La Contea” (anni Novanta) annuncia il ritorno della giornata di apertura a curiosi e nuovi tesserati che vogliono conoscere le attività e, perché no, entrare a farne parte.

“Dopo anni in cui una pandemia globale ha inferto un colpo notevole a chi come noi vive di socialità ed aggregazione – dichiarano gli organizzatori -, finalmente riapriamo le porte per una giornata ludica a chiunque voglia venire a giocare”.

La Ludolega promuove il gioco intelligente come forma di aggregazione e, sebbene alcuni soci non siano più giovanissimi, il direttivo è ancora convinto dell’affermazione di George Bernard Shaw secondo la quale l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare.

Ecco perché i soci si ritrovano ogni lunedì a partire dalle 21 nei locali associativi al Foro Boario, aperti a tutti gratuitamente, dove è possibile trovare un’ampia lista di giochi da provare nella ludoteca associativa.

Il programma del Ludolega Day, dalle 10 alle 20, prevede tornei di board games e Magic, tavoli dimostrativi di war games, Blood Bowl e altri, desk di pittura di miniature, giochi di ruolo, calcio Balilla. Intorno alle 15, anche la presentazione del crowdfunding di “Guida all’organizzazione di un evento di gioco di ruolo dal vivo”, opera prima di Michele Mencarini, sostenuta da Bookabook, un manuale dedicato all’organizzazione e alla pianificazione delle varie fasi che concorrono alla realizzazione di un evento di gioco di ruolo dal vivo (GRV).



Per informazioni e dettagli: Instagram @ludolega_lucchese