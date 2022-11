LUDICAMENTE HA TROVATO CASA IN VIA MARCONI:

APPUNTAMENTO OGNI VENERDÌ CON I GIOCHI IN SCATOLA

Altopascio, 29 novembre 2022 – Ad Altopascio il divertimento è di casa. E precisamente, questa casa, si trova in via Marconi, nello spazio polivalente che l’amministrazione comunale mette a disposizione per le associazioni del territorio: qui, infatti, ogni venerdì, dalle 21, LUDICAmente, la nuova associazione di promozione sociale, fondata da Valentina Tesi e Damiano Becheroni, propone le proprie serate di giochi in scatola e giochi da tavolo, rivolte a chiunque abbia voglia di trascorrere qualche ora spensierata, siano essi giovani o anziani, famiglie o gruppi di amici.

«Quello che abbiamo notato – commentano Tesi e Becheroni – è proprio la voglia di riscoprire il gusto semplice di trovarsi intorno al tavolino e giocare. Senza cellulari, magari scordandosi di guardare l’ora, dimenticandosi problemi, stress, ansie, preoccupazioni. La nostra associazione è nata così, giocando e per gioco. La voglia di stare insieme che abbiamo riconosciuto negli occhi e negli sguardi di chi è venuto a trascorrere con noi qualche ora è la stessa che abbiamo noi. L’associazione è aperta a tutti, non ci sono limiti d’età: basta venire carichi di voglia di giocare, di ridere e di divertirsi. Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale di Altopascio che ha creduto in noi fin da subito e ci ha messo a disposizione questo spazio, per noi così prezioso. Sarà il punto di partenza dal quale lanciare via via i dadi per avanzare in questo gioco così entusiasmante che è la vita e la vita associazionistica».

Nata pochi mesi fa, LUDICAmente ha già riscosso un grande successo proprio per il suo spirito giocoso e leggero: l’associazione potrà ora programmare con sempre maggior attenzione e cura i propri eventi, espandendo anche al rete delle collaborazioni con il territorio. Dopo i primi appuntamenti organizzati all’interno dello Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli, 18, LUDICAMente si sposta dunque in via Marconi: qui, tutti i venerdì, dalle 21, grandi e piccoli, senza distinzione d’età, potranno ritrovarsi, scegliere un gioco in scatola e passare qualche ora senza pensieri. Oltre a questo, inoltre, sono tanti gli appuntamenti che LUDICAmente proporrà al territorio anche in vista delle festività natalizie: si comincia, intanto, domenica 4 dicembre, sempre allo Spazio giovani, con un pomeriggio in scatola, a partire dalle 15.

LUDICAmente è aperta a tutti: per richiedere informazioni è possibile contattare il 349.7750493 o scrivere a ludicamente.aps@gmail.com. Per seguire gli appuntamenti e le attività dell’associazione: Facebook – Ludicamente_Aps; Instagram – ludicamenteaps.