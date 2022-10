Luci e addobbi di Natale: l’amministrazione cerca sponsor privati

LUCCA – Luci e addobbi di Natale: l’amministrazione cerca sponsor privati

L’assessore Granucci: “Queste festività natalizie saranno di grande impatto scenografico, ma a basso consumo di energia”.

L’amministrazione comunale sta già lavorando in prospettiva del periodo natalizio, per promuovere iniziative volte a realizzare un’atmosfera in linea con lo spirito del Natale per tutta la cittadinanza e a valorizzare Lucca, anche a fini turistici e commerciali.

Per questo, per rendere ancora più attrattiva la città e le immediate periferie, attraverso l’installazione di addobbi, luci e video-mapping che verrà affidata a Lucca Riscossioni e Servizi, è stato pubblicato un avviso con cui si ricercano sponsor privati, realtà produttive, culturali, persone fisiche e del terzo settore che vogliano contribuire, in cambio di visibilità per il proprio marchio, secondo precise regole stabilite dall’amministrazione.

“Lo scopo è quello di accrescere la partecipazione delle realtà private – spiega l’assessore al commercio Paola Granucci – nell’abbellimento della città e di un’ampia area del territorio comunale, senza gravare sul bilancio pubblico. Questa edizione del Natale sarà particolarmente curata e vedrà addobbi e installazioni luminose importanti, che abbiamo voluto di notevole impatto scenografico, ma al contempo a basso consumo energetico, per rispetto dell’ambiente e per ovvi motivi legati alla necessità di risparmiare quanto più è possibile”.

Cosa prevede la sponsorizzazione. Il soggetto che intenda presentare il proprio progetto di sostegno agli addobbi/luci natalizi dovrà farlo entro il 29 ottobre. La proposta dovrà avere un valore compreso fra 1.000 euro e 40.000 euro e l’addobbo, illuminazione, video-mapping saranno accesi nel periodo che va dal 25 novembre 2022 al 9 gennaio 2023. Agli sponsor l’amministrazione riconoscerà un ritorno d’immagine attraverso varie modalità, specificate dall’avviso e stabilite sulla base dell’entità del contributo versato. Per quanto riguarda le aree, l’avviso individua le principali, solo a titolo esemplificativo, fermo restando che anche lo sponsor potrà proporne di diverse. Vediamole: piazza Napoleone, piazza Santa Maria, piazza San Francesco, piazza del Giglio- Teatro, Porte d’ingresso delle mura- lato esterno, piazza del Salvatore, piazza San Martino, piazza San Michele, piazza Santa Maria Fuorisportam, piazza Bernardini, piazza Guidiccioni, piazzale Verdi, Mercato del Carmine e Ponte a Moriano- piazza Cesare Battisti. Per partecipare lo sponsor dovrà riempire la domanda allegata all’avviso e indicare una breve descrizione dell’attività svolta e la proposta di sponsorizzazione (l’area o l’edificio che intende valorizzare, l’oggetto e l’importo).