Con riferimento ad un articolo comparso sui social da parte dell’Associazione Lucchio Ambiente in merito alla Rocca di Lucchio, l’Amministrazione Comunale intende chiarire quanto segue.

Senza nulla togliere ai meriti acquisiti dall’associazione nel corso degli anni, non dice il vero quando afferma che l’Amministrazione non dimostra interesse al recupero della Rocca perchè non intende partecipare ai bandi regionali; è vero invece che non può partecipare ai bandi non avendo la piena disponibilità documentata del bene.

La Rocca infatti è di proprietà privata ed in stato di avanzato degrado; necessiterebbe pertanto di importanti investimenti in considerazione anche del fatto che è inaccessibile a qualsiasi mezzo meccanico via terra, ma raggiungibile solo per via area.

Altro aspetto da considerare è che i finanziamenti sono sempre in “quota parte” ovvero una quota dell’investimento viene coperta dal finanziamento (ad es. 80%) e la quota rimanente (es.20%) resta a carico del Comune. È purtroppo necessario ribadire che gli ingenti mutui contratti nel ventennio passato (nel 2021 dovremo restituire circa un milione di euro fra interessi e capitale) non consentirebbero di individuare nel bilancio comunale importi per coprire la quota a nostro carico.

Oltre al recupero della Rocca, necessiterebbe di un importante intervento anche il sentiero di accesso che passa sopra i tetti delle case, in quanto tutti i bandi richiedono oltre ad un accesso in sicurezza anche la realizzazione di percorsi attrezzati per persone disabili.

Siamo consapevoli dell’importanza che il paese di Lucchio riveste per la promozione e la valorizzazione della Val di Lima e che attiri ogni anno oltre 2000 visitatori che salgono a Lucchio per ammirare l’unicità del paese e lo stupendo panorama che si gode dalla Rocca.

Siamo però coscienti che il nostro Comune ha già in carico un numero considerevole di immobili di interesse storico per i quali purtroppo è impossibilitato ad effettuare una seppur minima manutenzione.