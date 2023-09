Lucchesi nel Mondo, tra i premiati c’è l’attrice Susan Sarandon

LUCCA – Sono 14 i lucchesi che si sono distinti all’estero che verranno premiati nella tradizionale cerimonia che si terrà mercoledì 13 settembre alle 17 al Palazzo delle Esposizioni. La cerimonia è stata presentata dalla presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco e da Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

Tra i nomi dei premiati spicca quello dell’attrice americana, premio Oscar, Susan Sarandon. La famiglia della madre dell’attrice è infatti originaria di Coreglia, dove Susan Sarandon è già stata in visita 15 anni fa. Nel corso della conferenza stampa alla Camera di Commercio è stato però annunciato che l’attrice verrà a Lucca prossimamente ma non sarà presente alla cerimonia di premiazione.

Tra i premiati di questa edizione c’è anche Massimiliano Carrara, che con il fratello Damiano ha fatto fortuna in America aprendo una catena di pasticcerie. Il premio Martinelli sarà assegnato alla suora missionaria Ornella Ciccone, impegnata per anni nelle Filippine e in Zambia.

La presidente Del Bianco ha annunciato che dal prossimo anno il premio sarà esteso anche agli emigrati di Pisa e Massa Carrara.

Il presidente della Camera di Commercio Tamburini ha ribadito l’importanza dell’assegnazione dei riconoscimenti.