Lucchese verso la cessione; Vichi ospite a “Curva Ovest”

CALCIO C – Mentre la Lucchese prepara l’atteso derby di Pontedera (domenica ore 14,30) l’interesse si riversa sugli sviluppi delle trattative in corso per la cessione della società. Entro pochi giorni verrà presa una decisione da parte degli attuali dirigenti anche per garantire lo sviluppo del mercato di gennaio. Il presidente Alessandro Vichi ospite giovedì sera a “Curva Ovest”

La dirigenza, e questo dovremmo sempre ricordarlo, che nel luglio del 2019 salvò la gloriosa Pantera dal baratro della 3a categoria. Lungi da noi parlare spesso della vicenda senza avere notizie attendibili. La situazione è chiara: da tempo sul tavolo del presidente Vichi ci sono al vaglio tre proposte, chiamiamole pure opzioni. In base alla scelta che sarà fatta potrebbe avvenire un completo passaggio di mano del pacchetto di maggioranza oppure prefigurarsi un affiancamento all’attuale dirigenza. Ciò che preme è che la società finisca nelle mani di chi avrà a cuore non solo le sorti calcistiche della Lucchese ma che intenda sviluppare anche il progetto-stadio e rilanciare il settore giovanile. Insomma, curare a 360 gradi tutti gli aspetti essenziali e vitali per garantire alla ultracentenaria storia rossonera (il 25 maggio saranno 118 anni) continuità e solidità che spesso negli ultimi tre lustri sono clamorosamente mancati. Ma di questo e tanto altro parleremo in modo più ampio e dettagliato giovedì sera (ore 21,15) nel corso della 18esima puntata stagionale di “Curva Ovest”. Per intervenire sms/whatsapp al 360-1038330.