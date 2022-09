Lucchese sconfitta dalla Reggiana ma non sfigura

CALCIO C – Debutto severo per la Lucchese impegnata sul campo della Reggiana. Al Mapei Stadium i rossoneri perdono 2 a 1 ma disputano una buona gara. Doppietta di Lanini per gli emiliani. Prodezza di Rizzo Pinna per il momentaneo pareggio della Pantera. Domenica debutto al Porta Elisa con l’Imolese.

Abbrivio di quelli tosti, da uomini duri…ma il calendario è questo e ha detto subito Reggiana-Lucchese che, se non è andare sul campo della favorita numero uno, poco ci manca. Maraia fa le sue scelte e si affida al 3-5-1-1 con Rizzo Pinna alle spalle di Romero. Tra gli ultimi arrivati subito dentro Tiritiello e Di Quinzio. Bianchimano invece è squalificato. Le due squadre si dispongono quasi a specchio: Aimo Diana mette in campo i suoi con il 3-5-2.

La Lucchese (foto Gazzetta Lucchese), in maglia oro con banda trasversale rossonera, non ha il sostegno dei propri tifosi cui è stata vietata la trasferta. L’abbrivio della partita e del nuovo campionato non è proprio confortante per la Lucchese. Al 9′ infatti la Reggiana è già in vantaggio grazie ad un siluro dalla lunga distanza di Lanini. Tutto si complica terribilmente. Ma i rossoneri non ci stanno e tre minuti più tardi pervengono subito al pareggio con Rizzo Pinna, ribadiamo: due cognomi ma un talento enorme. Il gol del numero 7 è di fattura straordinaria con un pallonetto da metà campo, da circa 45 metri, che sorprende l’esterrefatto e un pò distratto Gugliemotti. Beh, come avvio non male. Attacca la Reggiana e questo è anche nell’ordine delle cose. La Lucchese si difende con ordine e cerca di ripartire col vecchio e sacro contropiede.

Ma poco dopo la mezz’ora la Reggiana fruisce di un calcio di rigore pe un fallo da dietro di Visconti che viene anche ammonito. Dal dischetto Lanini non perdona fa 2 a 1 e fa anche doppietta. Da lì all’intervallo succede poco altro anche perchè in attacco Romero è un pò troppo isolato. In avvio di ripresa spingono ancora i padroni di casa: Muroni ci prova ma Coletta è attento. Adesso Maraia cambia: dentro Bruzzaniti e Pirola per Alagna e Bachini. Poi spazio anche a Tumbarello e soprattutto a Semprini che va ad affiancare Romero là davanti. In soldoni si rischia qualcosa ma d’altronde ne val la pena. Reggiana vicina al 3 a 1 al 26esimo ma Pirola alla disperata salva sulla iena a Coletta battuto. Poco dopo lo stesso Pirola si fa male e deve uscire: al suo posto Quirini. Finale palpitante con la Lucchese protesa in avanti col rischio di concedere spazio agli emiliani. 5′ di recupero ma il risultato non cambia. vince la Reggiana 2 a 1 ma la Lucchese esce a testa alta dal campo di una delle gradi del girone. Maraia può essere parzialmente soddisfatto anche se la squadra deve crescere. Le due gare interne con Imolese e Pontedera ci daranno sicuramente maggiori indicazioni su questa Luchese.