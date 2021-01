Lucchese Novara (risultato finale 1-4): goleada rossoblù

Diretta Lucchese Novara. Streaming video e tv, risultato finale 1-4: la gara termina con quattro reti, grande protagonista è Lanini.

Diretta Lucchese Piacenza (Foto LaPresse) DIRETTA LUCCHESE NOVARA (RISULTATO FINALE 1-4) La diretta di Lucchese Novara è terminata con il risultato finale di 1-4. Grande protagonista è stato Lanini autore di una doppietta con un gol che apre la partita e un altro che la chiude. In mezzo arrivano le reti di Panico e Rossetti. Nel finale Bianchi regala ai suoi la rete della bandiera. I padroni di casa sono in fondo alla classifica e non hanno rialzato la testa dopo che avevano vinto nell’ultimo turno. La zona salvezza è sopra di sei punti quindi ancora nulla è perduto. Proprio il primo posto di squadra salva è occupato dal Novara che sale a 22 e riesce ad agganciare Olbia e Pergolettese. (agg. di Matteo Fantozzi) https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-lucchese-novara-serie-c-streaming-video-e-tv-scontro-salvezza/2123299/

OSPITI A VALANGA

Termina qui il primo tempo della diretta di Lucchese Novara e sicuramente i padroni di casa non vedevano l’ora, servirebbe un miracolo ora per rimetterli in gara visto che il risultato è di 0-3. Gli ospiti erano passati in vantaggio già al quarto minuto con Lanini. Al minuto 20 sigla il raddoppio Panico, mentre al minuto 31 va in rete anche Rossetti. Ora la situazione per i rossoneri è complicatissima, ma attenzione perché nel calcio può sempre succedere di tutto. Servirebbe ai toscani un episodio nei primi minuti della ripresa per riuscire a cambiare passo e magari ridare almeno senso alla partita. Certo è che per ora appare impossibile pensare che il Novara non vincerà questa gara. (agg. di Matteo Fantozzi)

GOL DI LANINI

La diretta di Lucchese Novara volge alla metà del primo tempo e il risultato è di 0-1. La gara è stata sbloccata da una giocata dell’ex Juventus Lanini al quarto minuto, autore di una pregevole realizzazione. Diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali della gara: LUCCHESE 3-5-2 – Biggeri; Solcia, De Vito, Dumancic; Papini, Nannelli, Meucci, Panati, Zennaro; Petrovic, Marcheggiani. A disposizione: Adamoli, Bianchi, Caccetta, Cellamare, Cruciani, Galardi, Kosovan, Panariello, Pozzer, Sbrissa, Scalzi. NOVARA 4-2-3-1 – Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Hrkac, Schiavi; Panico, Lanini, Malotti; Rossetti. A disposizione: Bellich, Bortoletti, Cisco, Collodel, Desjardins, Gonzales, Ivanov, Lamanna, Pagani, Pellegrini, Spitale, Zunno. I padroni di casa dopo pochi minuti oltre ad essere andati in svantaggio hanno perso anche Adamoli per infortunio, al suo posto è entrato Dumancic. (agg. di Matteo Fantozzi)